Mannheim (ots) - Beim Abbiegen von der Lange Rötterstraße in die Grillparzerstraße übersah am gestrigen Dienstagmorgen eine 54-jährige VW-Fahrerin eine entgegenkommende Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß um 5.30 Uhr wurde die 34-Jährige Zweiradfahrerin über die Motorhaube des Pkw auf die Straße geworfen und dabei an Arm und Bein verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde sie ein nahegelegenes Krankenhaus ...

