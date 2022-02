Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliches Diebesgut gefunden - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mutmaßliches Diebesgut wurde am Montagnachmittag in einem Feldgebiet bei Heddesheim aufgefunden.

Ein Zeuge informierte kurz vor 16 Uhr die Polizei in Ladenburg, da er an der L631, in einem Gebüsch gegenüber der Zufahrt zum Gut Neuzenhof einen Skisack und einen Rucksack gefunden hätte. Am Freitag zuvor hätten sich die Gegenstände noch nicht in dem Gebüsch befunden. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit durch eine Polizeistreife konnten schließlich vier Skisäcke sowie ein Rucksack aufgefunden werden. In den Skisäcken befanden sich insgesamt vier Paar Ski (drei Paar der Marke Völkl und ein Paar der Marke Head) und zwei Paar Stöcke der Marke Head. In dem Rucksack der Marke Fischer befanden sich neben diversen Bekleidungsstücke auch Hygieneartikel. Möglicherweise handelt es sich dabei um Diebesgut, dessen sich eine noch unbekannte Person entledigen wollte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen hinsichtlich der Ablage der Gegenstände an der Örtlichkeit gemacht haben bzw. Geschädigte, denen solche Sportgeräte entwendet worden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ladenburg unter der Rufnummer 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell