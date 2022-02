Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Autofahrerin fährt gegen Mauer und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 07 Uhr kam eine 37-jährige Smart-Fahrerin von der Fahrbahn der Kleingemünder Straße ab und kollidierte mit einer Mauer. Die 37-Jährige war in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie aus noch nicht geklärter Ursache in den Grünstreifen neben der Fahrbahn geriet und gegen die Mauer fuhr.

Durch den Aufprall verletzte sich die Frau und musste mit einem Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An dem Smart entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

