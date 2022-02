Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Korrektur der Unfallörtlichkeit

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 14:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Blütenweg" geparkten roten Audi und entfernte sich im Anschluss unerlaubt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 64-jährige Audi-Fahrer stellte seinen Wagen am Dienstagmorgen in Höhe der Hausnummer 47 am dortigen Fahrbahnrand ab. Als er dann gegen Nachmittag zu seinem PKW zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel seines Wagens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein Fahrzeug mit gelber Lackierung handeln.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Unfallgeräusche wahrgenommen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim, unter der Tel.: 06203 61301 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell