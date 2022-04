Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zwei Männer im Alter von 28 Jahren und 33 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Einbruchdiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Pfaffengund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 28 Jahre alter Mann und dessen 33 Jahre alter Mittäter sollen sich am vergangenen Freitag gegen 04:34 Uhr Zutritt zu einem Werksgelände in der Eppelheimer Straße in Heidelberg-Pfaffengrund verschafft haben, indem sie gemeinsam ein Zufahrtstor überstiegen. Auf dem Firmengelände sollen die beiden Tatverdächtigen dann Kupferflocken aus Kupfercontainern entwendet und zum Abtransport bereitgelegt haben.

Mitarbeiter des firmeneigenen Sicherheitsdienstes stellten die beiden Tatverdächtigen bei der Tatausführung fest und verständigten die Polizei. Diese konnte die beiden Männer in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen die beiden Täter, die sodann dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt wurden. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Anschließend wurden die beiden Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipostens Eppelheim dauern weiter an.

