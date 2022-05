Gronau (ots) - Er habe nicht gewusst, dass er ohne gültige Versicherung unterwegs sei, gab ein 41 Jahre alter E-Scooter-Fahrer an. Polizisten waren am Dienstagmorgen auf das Versicherungskennzeichen mit schwarzer Schrift an einem Elektrokleinstfahrzeug aufmerksam geworden und hatten den Fahrer auf der Ochtruper Straße angehalten. Der 41-Jährige gab an, dass es nicht ...

mehr