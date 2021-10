Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat eine 52-jährige Frau am Montagmittag einen anderen Autofahrer angezeigt. Gegen 10:30 Uhr war die Frau auf der Autobahn A6 zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern unterwegs. Hier soll ein Mann mit seinem Kleinbus immer wieder so dicht aufgefahren sein, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben war. Im Verlauf der Fahrt überholte sie der Fahrer des Kleinbusses. Beim Spurwechsel soll er die 52-Jährige dann derart geschnitten haben, dass sie nach rechts lenken und abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Außerdem habe der Fahrer des anderen Wagens sie mehrmals ausgebremst und ihr beim Überholen den Mittelfinger gezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung im Straßenverkehr, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Beleidigung aufgenommen. |elz

