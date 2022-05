Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mofa entwendet; Verkehrsunfälle; 23-Jährigen angegriffen

Reutlingen (ots)

Mofa gestohlen

In der Bahnhofstraße ist am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und kurz nach Mitternacht ein Mofa entwendet worden. Das orangefarbene Fahrzeug der Marke Keeway mit dem Versicherungskennzeichen 617WIF war zuvor bereits längere Zeit dort abgestellt gewesen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

Dettingen (RT): Beim Abbiegen nicht geblinkt

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Dienstagabend auf der K6712 zwischen Dettingen und Kappishäusern ereignet. Ein 21-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem VW T3 in Richtung Kappishäusern unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg in Richtung Neuhausen abbiegen. Hierzu verlangsamte er zunächst sein Tempo, versäumte es aber, seinen Blinker zu benutzen. Beim Abbiegevorgang übersah er dann den 54-jährigen Lenker einer C-Klasse, welcher ihn zur gleichen Zeit überholen wollte. Beide Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. (sr)

Hohenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 248 entstanden. Eine 54-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Ödenwaldstetten unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stieß ihr Wagen gegen einen Baum. Die 54-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes, an dem alle Seiten-Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr hat ein Unfall am Dienstagabend auf der Ruiter Straße geführt. Ein 54-Jähriger wollte kurz nach 18 Uhr mit seinem BMW von einem dortigen Firmengelände nach links auf die Ruiter Straße in Richtung Berkheim einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen BMW einer 44-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Da aufgrund der ersten Meldungen zunächst von einem größeren Ausmaß ausgegangen werden musste, waren vorsorglich auch der Rettungsdienst, Notärzte und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte geregelt. (rn)

Esslingen (ES): Zusammenstoß verhindert und gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz von seiner Honda am Dienstagnachmittag auf der L 1192 zugezogen. Der 25-Jährige fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem Zweirad auf der Landesstraße von Zollberg kommend in Richtung Esslingen und fuhr dabei links an den dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich setzte der 24 Jahre alte Lenker eines im Stau stehenden Mercedes zum Wenden an, sodass der Biker ausweichen musste und daraufhin stürzte. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen. Der Schaden am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rn)

Lenningen (ES): Radfahrer beim Überholen gestreift (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Kirchheimer Straße sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rennrad von Unterlenningen in Richtung Brucken. Vor dem Bahnübergang soll er von einem bislang Unbekannten in einem weißen Van überholt und gestreift worden sein. Der Radler verlor das Gleichgewicht, streifte den Bordstein und kam in der Folge zu Fall. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Van-Fahrer seine Fahrt fort. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 0711/3990-0 erbeten. (sm)

Albstadt (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in Tailfingen ereignet hat. Ein 82-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Golf die Goethestraße in Richtung Hechinger Straße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt des bereits darin befindlichen VW T-Roc einer 68-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (rn)

Hechingen (ZAK): 23-Jährigen angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Hechingen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand traf ein 23-Jähriger gegen 19.30 Uhr im Leon-Schmalzbach-Weg auf einen ihm offenbar Bekannten und wurde von diesem geschlagen sowie gewürgt. Ein Anwohner trennte die beiden, woraufhin der Tatverdächtige die Flucht ergriff. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Vorfalls, aufgenommen. (rn)

