Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Pferden

Mettweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 25.05.2022, 18:00 Uhr und Donnerstag, dem 26.05.2022, 10:00 Uhr wurden auf einer Koppel in Mettweiler zwei Pferde entwendet. Bei den entwendeten Pferden handelt es sich um braune Shetland-Ponys (ca. 80 cm hoch). Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Pferde in einen braunen Transporter mit der Aufschrift "Horse" geladen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere in Hinsicht des oben beschriebenen Transporters oder verdächtige Personen in diesem Bereich.

