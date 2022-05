POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, 24.05.22, 20.00 Uhr - Mittwoch, 25.05.22, 06:40 Uhr traten unbekannte Täter die Tür zu einem Geräteraum in der IGS Morbach auf und drehten anschließend die beiden dort befindlichen Wasserhähne auf, so dass sich auf dem Boden eine größere Menge an Wasser angesammelt hatte. Hierdurch ist ein nicht unerheblicher Sachschaden in einem mittleren 3-stelligen Bereich entstanden. ...

mehr