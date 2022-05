Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an der IGS Morbach

Morbach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.05.22, 20.00 Uhr - Mittwoch, 25.05.22, 06:40 Uhr traten unbekannte Täter die Tür zu einem Geräteraum in der IGS Morbach auf und drehten anschließend die beiden dort befindlichen Wasserhähne auf, so dass sich auf dem Boden eine größere Menge an Wasser angesammelt hatte. Hierdurch ist ein nicht unerheblicher Sachschaden in einem mittleren 3-stelligen Bereich entstanden. Im Raum befindliche Gegenstände wurden nicht entwendet. Es ist vorliegend von mutwilliger Sachbeschädigung auszugehen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

