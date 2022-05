Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung auf B 51 am 24.05.22, gegen 21.00 Uhr

Trier (ots)

Am Dienstag, 24.05.22, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Trier von einem Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug gemeldet, welches in sehr unsicherer Fahrweise auf der B 51 von Bitburg in Richtung Trier geführt werde. Der Pkw, es handelte sich um einen blauen Mercedes Benz mit Ausfuhrkennzeichen des Zulassungsbereiches Viersen, geriet nach Angaben eines Zeugen mehrfach über die sog. "durchgezogene Linie" auf die Gegenfahrbahn. Hierbei musste der Gegenverkehr teilweise auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Fahrzeug konnte schließlich von an der Fahndung beteiligten Funkstreifen der Polizeiinspektion Trier auf der A 64 angehalten werden. Aufgrund von den bei der Kontrolle des Fahrzeugführers gemachten Feststellungen, musste diesem im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden. Die Polizei Trier sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zur Fahrweise des Fahrzeuges machen können und hierdurch im Gegenverkehr behindert oder gefährdet wurden. Dies betrifft in erster Linie Fahrzeugführer, die dem Pkw auf den Grünstreifen ausweichen mussten. Entsprechende Hinweise sind zu richten an die Polizeiinspektion Trier, Kürenzerstr. 3 unter der Telefonnummer 0651 9779 5210

