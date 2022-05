Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Trier (ots)

Am Dienstag, 24.05.2022, kam es gegen 06:45Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Straße Am Talweiher. Der Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte sodann mit mehreren metergroßen Steinen, welche sich dort vor einem Gebäude befanden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Straßenmeisterei abgestreut. Die Ermittlungen dauern an.

