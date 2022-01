Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall auf der BAB 5 bei Hochdorf

Auf der BAB 5 bei Hochdorf ist es am 12.01.2022 um circa 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren mindestens zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, der sich zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte in Fahrtrichtung Norden (Basel Richtung Karlsruhe) ereignete.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind noch keine Meldungen über verletzte Personen bekannt. Gesicherte Informationen zur Unfallursache und zum Hergang liegen noch nicht vor.

Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, aktuell kommt es dort zu einem Rückstau.

(Stand: 14:40 Uhr)

