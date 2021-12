POL-ME: 87-jähriger Unfallfahrer von Zeugen gestoppt - Ratingen - 2112097

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (20. Dezember 2021) überfuhr ein 87-jähriger Ratinger auf der Duisburger Straße in Ratingen eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Da er sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, wurde er von couragierten Zeugen gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Ratinger die Duisburger Straße in Richtung Breitscheider Weg. Nach seinen Angaben beobachtete er einen langsam vorausfahrenden VW Golf, welcher augenscheinlich in Schlangenlinien die Duisburger Straße befuhr und hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. In Höhe der Einmündung zum Meisenweg geriet der Fahrer mit seinem Golf schließlich auf eine Verkehrsinsel, wo er zwei aufgestellte Verkehrszeichen touchierte und hierbei beschädigte.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Da erste Versuche des Zeugen, den Fahrer auf das Unfallgeschehen aufmerksam zu machen, misslangen, überholte der couragierte 29-Jährige schließlich den vorausfahrenden Golf und stoppte ihn im Kreuzungsbereich.

Der Fahrer, ein 87-jähriger Ratinger, versuchte fortwährend, seine Fahrt fortzusetzen, was nur durch das Eingreifen eines 57-jährigen Zeugen verhindert werden konnte. Der 57-jährige Ratinger nahm den Fahrzeugschlüssel des VW Golf an sich und kümmerte sich anschließend um die glücklicherweise unverletzte 85-jährige Beifahrerin.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten den Führerschein des 87-Jährigen sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge geistiger und / oder körperlicher Mängel ein und informierten das zuständige Straßenverkehrsamt.

Die Polizei schätzt den an dem VW Golf entstandenen Sachschaden auf circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell