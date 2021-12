Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall -Erkrath- 2112094

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 20.12.2021, kam es in Erkrath auf der Bergischen Allee zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Was nach bisherigen Ermittlungen geschah! Gegen 15:50 Uhr befuhr eine 78-jährige Erkratherin mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Zhejiang Huangyan die Bruchhauser Straße in Fahrtrichtung Bergische Allee. Als sie nach links auf die Bergische Allee abbog, ging eine 60 - jährige Fußgängerin aus Erkrath gerade über die Ampel und wurde von dem Leichtkraftrad erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die 60-jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

