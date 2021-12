Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte Täter schlitzen 14 Lkw-Planen auf - Haan - 2112091

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag (18. Dezember 2021), 22 Uhr, und Sonntag (19. Dezember 2021), 7 Uhr, die Planen von 14 Lkw, die am Autobahnrastplatz Stropmütze in Haan abgestellt worden waren, aufgeschlitzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Das war geschehen:

Ein 45-jähriger Fahrer eines roten Scania-Lastkraftwagen bemerkte am Sonntagmorgen (19. Dezember 2021) gegen 7 Uhr, dass die Plane seines Sattelaufliegers aufgeschlitzt worden war. Der Mann hatte seinen Lkw am Vorabend gegen 22 Uhr auf dem Rastplatz Stropmütze an der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf abgestellt. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass sich die unbekannten Tatverdächtigen auch an 13 weiteren Aufliegern, die auf dem Rastplatz geparkt waren, zu schaffen gemacht und deren Planen aufgeschlitzt haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und was die Tatverdächtigen gestohlen haben, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bereits in der Nacht zu Freitag (17. Dezember 2021) hatten unbekannte Tatverdächtige die Planen von sieben Aufliegern auf dem Rastplatz Stindertal an der A 3 aufgeschlitzt und mehrere Tablet-PCs entwendet. Wir berichteten darüber in unser Pressemitteilung 2112079 (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5102007)

Die Polizei in Haan fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag (19. Dezember 2021) ungewöhnliche Beobachtungen auf dem Rastplatz Stropmütze gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Haan ist unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

