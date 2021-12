Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall nach der Schule -Wülfrath- 2112095

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 20.12.2021, wurde nach Schulschluss, ein 12- jähriger Junge auf seinem Weg nach Hause schwer verletzt. Was war geschehen? Gegen 12:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wülfrather mit seinem Seat die Museumstraße in Richtung der Schule, als er plötzlich einen lauten Knall an seiner Fahrertür hörte. Ein 12-jähriger Junge aus Wülfrath war ihm unvermittelt gegen das fahrende Auto gelaufen. Nach dem Knall bremste der Fahrzeugführer stark ab, blieb stehen, wählte den Notruf und kümmerte sich sofort um den verletzten Jungen. Der Schüler musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Sachschaden entstand keiner. Verkehrsstörungen entstanden keine.

