Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei unerlaubt eingereiste Personen festgestellt

Gruibingen (ots)

Am gestrigen Morgen (29.03.2022) wurde am Rastplatz Am Kornberg durch eine Streife der Landespolizei ein Fahrzeug kontrolliert, in welchem sich drei unerlaubt eingereiste Personen aus der Türkei befanden. Gegen 09:45 Uhr wurde das Fahrzeug, in welchem sich vier Personen befanden, auf der A8 in Richtung Stuttgart durch eine Streife des Polizeireviers Mühlhausen einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 46-jähriger türkischer Staatsangehöriger und zugleich Cousin einer der drei Männer, wollte die drei 21-, 22- und 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen auf deren Wunsch hin nach Worms fahren. Ihre türkischen Dokumente hatten die unerlaubt nach Deutschland eingereisten Personen wohl in Österreich zerrissen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die drei unerlaubt eingereisten Männer an die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe weitergeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen in diesem Sachverhalt übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell