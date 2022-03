Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zugbegleiter angegriffen

Neuenstein (ots)

Am Abend des 16.03.2022 kam es in einem Regionalzug auf der Fahrt in Richtung Schwäbisch Hall-Hessental zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und dem Zugbegleiter, in deren Folge der Mitarbeiter körperlich angegriffen wurde. Bisherigen Informationen zufolge kam es gegen 18:30 Uhr auf der Strecke zwischen dem Öhringer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Neuenstein offenbar zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Unbekannten und dem 51-jährigen Zugbegleiter, wohl aufgrund von Fahrkartenunregelmäßigkeiten. In Folge dieser Auseinandersetzung soll der Täter den 51-Jährigen schließlich gestoßen und mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte floh der Mann beim Halt des Zuges in Neuenstein in bislang unbekannte Richtung. Gegen den Täter, bei welchem es sich um einen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild handeln soll, ermittelt nun das Bundespolizeirevier Heilbronn wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

