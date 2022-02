Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 07.02.2022 auf den 08.02.2022 stahl ein unbekannter Täter aus einem Auto, das in der Riedlangstraße unter einem überdachten Stellplatz geparkt war, eine kleine schwarze Handtasche aus Kunstleder, in der sich eine EC-Karte und Bargeld befand.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell