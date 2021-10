Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb entwendet Kaffeekasse

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein bisher unbekannter Mann betrat am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 13 Uhr, eine Corona-Teststelle an der Sebastianusstraße und entwendete eine Kaffeekasse mit Bargeld. Die Eigentümerin, welche den Diebstahl unmittelbar danach bemerkte, folgte dem Täter und forderte diesen auf, die Kaffeekasse wieder auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und entfernte sich dann fußläufig über einen angrenzenden Parkplatz durch eine kleine Gasse in Richtung Kirche. Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 170 Zentimeter großen und etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur. Er hatte vermutlich Narben im Gesicht und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kappe, eine graue Jacke sowie eine schwarze Hose. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg entgegen, 02452 920 0. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Informationen online an die Polizei zu übermitteln. Hierzu kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg oder der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell