BPOLI S: Kinder legten Schottersteine auf

Blaustein (ots) - Am vergangenen Freitag (25.03.2022) überschritt ein 22-Jähriger die Gleise bei Blaustein so knapp, dass der Zug ihn um ein Haar erfasst hätte. Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr postierte eine Streife der Bundespolizei gut sichtbar an einer Stelle in Blaustein, welche bei Gleisüberschreitern sehr beliebt ist, da diese in einer Kurve und somit schlecht einsehbar für alle anderen Personen liegt. Ein ...

mehr