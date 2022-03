Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Eine knappe Gleisüberschreitung

Blaustein (ots)

Am vergangenen Freitag (25.03.2022) überschritt ein 22-Jähriger die Gleise bei Blaustein so knapp, dass der Zug ihn um ein Haar erfasst hätte. Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr postierte eine Streife der Bundespolizei gut sichtbar an einer Stelle in Blaustein, welche bei Gleisüberschreitern sehr beliebt ist, da diese in einer Kurve und somit schlecht einsehbar für alle anderen Personen liegt. Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger betrat, trotz aufgestelltem Verbotsschild, die Gleise und blieb bei Erblicken der Bundespolizisten auf ihnen stehen. Aufgrund des Tragens von Ohrstöpseln konnte er weder die Achtungspfiffe des herannahenden Zuges, noch das Auffordern der Beamten, die Gleise zu verlassen, hören. Kurz vor dem Zug verließ er gerade noch rechtzeitig den Gleisbereich. Er muss nun mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

