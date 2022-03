Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streitigkeiten in der S-Bahn

Stuttgart/Benningen am Neckar (ots)

Ein 16 und ein 52 Jahre alter Fahrgast gerieten am gestrigen Sonntagmittag (27.03.2022) in einer S-Bahn auf der Fahrt vom Stuttgarter Nordbahnhof nach Benningen am Neckar in eine Streitigkeit. Gegen 15:00 Uhr sollen die beiden Reisenden mit einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach am Neckar gefahren sein. Aus bislang unbekannten Gründen kam es wohl während der Fahrt zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 16 Jahre alten deutschen und dem 52-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, in deren Verlauf sich die beiden Personen offenbar gegenseitig beleidigten. Zudem soll der Jugendliche während der Streitigkeit ein Messer gezogen und damit seinen Kontrahenten bedroht haben. Alarmierte Streifen konnten die beiden bereits polizeibekannten Beteiligten wenig später feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Im vorliegenden Fall ermittelt die Bundespolizei nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder den beiden Personen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

