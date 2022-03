Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Tübingen (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24.03.2022) kam es in Folge von Fahrkartenunregelmäßigkeiten zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung am Tübinger Hauptbahnhof. Gegen 15:30 Uhr am gestrigen Tag (24.03.2022) wurde eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige durch Kontrolleure nach ihrem Fahrschein befragt. Da sie keinen vorweisen konnte und sich der Situation entziehen wollte, soll sie durch die Kontrolleure festgehalten und somit am Einsteigen in einen fahrbereiten Zug am Bahnsteig 1 gehindert worden sein. Zeugen, die diese Situation gesehen haben werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

