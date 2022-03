Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung durch Jugendliche am Bahnhof Sersheim

Sersheim (ots)

Drei Jugendliche haben in der gestrigen Mittwochnacht (23.03.2022) einen Fahrkartenautomaten und eine Infotafel am Sersheimer Bahnhof beschädigt. Gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere Anwohner laute Schläge aus Richtung des Bahnsteigs 2 am Bahnhof. Mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei konnten wenig später drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an den Gleisen feststellen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen und traten die zwei Deutschen und der polnische Staatsangehörige die Steine, welche sie zuvor offenbar aus dem Gleisbereich geholt hatten, gegen die Schallschutzwände, Automaten und Informationstafeln des Bahnhofes. Hierdurch wurde ein Fahrkartenautomat und die Scheibe einer Informationstafel beschädigt. Gegenüber den eingesetzten Streifen machte ein 17-Jähriger zudem falsche Angaben zu seiner Person. Gegen die im Enzkreis und in Pforzheim wohnhaften Jugendlichen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell