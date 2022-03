Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger belästigt Frauen

Lauffen am Neckar/Stuttgart (ots)

Am Sonntagabend (20.03.2022) konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 36-Jährigen in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser zuvor in einem Regionalzug nach Würzburg zwei Frauen belästigt hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der kamerunische Staatsangehörige gegen 21:45 Uhr auf der Fahrt von Stuttgart nach Würzburg vor zwei 17 und 28 Jahre alten Frauen im Zug entblößt haben. Die beiden Geschädigten informierten das Zugpersonal, welches den 36-Jährigen von der Fahrt ausschloss. Nachdem dieser den Regionalzug beim Halt in Lauffen am Neckar verlassen hatte, konnte der Triebfahrzeugführer des Zuges den Täter gegen Mitternacht am Stuttgarter Hauptbahnhof wiedererkennen. Er alarmierte umgehend die Bundespolizei, welche den mit über 1,8 Promille alkoholisierten Mann in Gewahrsam nahm. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung.

