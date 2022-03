Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Zug

Stuttgart (ots)

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am gestrigen Sonntagabend (20.03.2022) zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden 42 und 43 Jahre alten Männer bereits zuvor an der Liederhalle in Stuttgart in eine verbale und körperliche Streitigkeit geraten sein. Anschließend begab sich der 43-Jährige wohl alleine zum Gleis 16 des Hauptbahnhofes, um von dort mit dem Regionalzug in Richtung Geislingen/Steige zu fahren. Der 42-Jährige folgte ihm offenbar und beschuldigte ihn im noch stehenden Zug, sein Mobiltelefon entwendet zu haben. Hieraus entwickelte sich wohl eine verbale Streitigkeit in deren Folge sich die beiden bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen gegenseitig beleidigt und körperlich attackiert haben sollen. Hierbei verletzten sich die zwei Männer im Gesicht und an der Hand, zudem wurde das Hemd des 43-Jährigen beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten beide Personen gegen 20:30 Uhr am Bahnsteig 16 antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Der 42-Jährige wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens zu Boden gebracht und gefesselt, leistete jedoch keinen Widerstand. Die Beteiligten konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Revier am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder verlassen. Gegen sie ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.

