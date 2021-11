Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mofafahrer verletzt - Unfall im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

Im Einmündungsbereich Knappenstaße/ An der Knippenburg verunfallte am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, ein Mofafahrer. Er war leicht verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer bog von der Straße "An der Knippenburg", nach links, auf die Knappenstraße ab. Dabei kollidierte er mit einem 56-jährigen Mofafahrer, der auf der Knappenstraße in Richtung Prosperstraße fuhr und seinerseits nach links auf die Straße "An der Knippenburg" abbog. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Bottrop.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell