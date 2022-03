BPOLI S: Täter auf frischer Tat ertappt

Stuttgart (ots) - Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am gestrigen Sonntagabend (20.03.2022) zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden 42 und 43 Jahre alten Männer bereits zuvor an der Liederhalle in Stuttgart in eine verbale und körperliche Streitigkeit geraten sein. Anschließend begab sich der 43-Jährige wohl alleine zum Gleis 16 des Hauptbahnhofes, um von dort mit dem ...

mehr