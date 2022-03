Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Tübingen (ots)

Ein 26-Jähriger hat am vergangenen Samstagabend (26.03.2022) einen 15-Jährigen am Tübinger Hauptbahnhof beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen. Der 26-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich gegen 21:15 Uhr am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes und verhielt sich bisherigen Informationen zufolge von Beginn an aggressiv gegenüber den wartenden Reisenden. Als er einen 15-Jährigen angeschrien und dieser ihn daraufhin gebeten haben soll, ihn in Ruhe zu lassen, spuckte der mit 2 Promille alkoholisierte Mann den Jugendlichen an und bedrohte ihn. Anschließend folgte er dem sich entfernenden 15-Jährigen bisherigen Erkenntnissen zufolge und soll ihn schließlich gegen einen Fahrkartenautomaten gestoßen und gewürgt haben. Der Geschädigte wehrte sich und verletzte den aggressiven Täter dabei im Gesicht. Alarmierte Einsatzkräfte konnten beide Personen kurze Zeit später noch am Tatort feststellen. Der in Balingen wohnhafte und weiterhin aggressiv auftretende 26-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht und dort von einem hinzugerufenen Rettungswagen untersucht. Der Jugendliche benötigte keine medizinische Versorgung und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt nach Hause fortsetzen. Gegen den Täter ermittelt nun das Bundespolizeirevier Tübingen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

