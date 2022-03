Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fer). Am Mittwoch, den 16.03.2022, gegen 09:30 Uhr kommt es zu einem Diebstahl eines Portemonnaies und eines Handys. Die Geschädigte suchte für ihren Einkauf den Lidl-Markt in der Voss-Straße in Sarstedt auf. Während ihres Einkaufs wurde ihr das Portemonnaie und ihr Handy aus ihrer Einkaufstüte gestohlen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Es liegen erste Zeugenhinweise vor. Weitere Zeugen, die ungewöhnliche Wahrnehmungen im Innenbereich des Lidl-Marktes oder auf dem dortigen Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

