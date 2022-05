Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer verletzt, Brand, Betrug durch falschen Polizeibeamten, Jesusfigur beschädigt, Auffahrunfall

Reutlingen (ots)

Mit Messer attackiert (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es kurz vor 21.00 Uhr auf dem Oskar-Kalbfell-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen. Nach einem verbalen Streit in der Katharinenstraße zog ein 32-jähriger Mann plötzlich ein Messer und verfolgte seine Kontrahenten bis zum Zentralen Omnibusbahnhof. Dort verletzte er dann einen 17-jährigen Jugendlichen mit dem Messer. Der junge Mann wurde anschließend zur Behandlung in eine Klinik verbracht. Der 32-Jährige konnte von einer Streife des Polizeirevier Reutlingen im angrenzenden Bürgerpark entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Dabei wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen nach dem genauen Hergang sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise.

Esslingen (ES): Heuballen brennen erneut

Erneut ist ein Heuballen auf dem Rüderner Heideweg in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Gegen 23.20 Uhr wurde den Einsatzkräften das Feuer auf Höhe der Sportanlage mitgeteilt. Bereits in der Nacht zuvor brannte in diesem Bereich ein Heuballen, welcher auf einen Baum übergriff. Die Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückte, konnte die Flammen rasch ablöschen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Deizisau (ES): Betrug durch falschen Polizeibeamten (Zeugenaufruf)

Ein Senior erhielt am frühen Freitagabend einen Anruf von einer ihm unbekannten Rufnummer. Hierbei wurde dem Mann mitgeteilt, dass mehrere Personen einer Einbrecherbande festgenommen worden sind. Weitere Täter wären flüchtig gegangen, weshalb er das Haus nicht verlassen sollte. Kurze Zeit später kam erneut ein Anruf, worauf der Geschädigte gebeten wurde, Wertgegenstände an eine abholende Person auszuhändigen, so dass die noch flüchtigen Täter dingfest gemacht werden können. Der Geschädigte übergab daraufhin Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro an der Haustüre. Bei dem Abholer handelte es sich um eine männliche Person mit dunklem Teint, ca. 180 bis 182cm groß, schlanke Statur und schwarzen Haaren. Zeugen, welche die Person im tatrelevanten Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 21.10 Uhr im Wohngebiet Wert gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Gehen Sie nicht auf solche Gespräche ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fragt Sie niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch niemals in Verwahrung nehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Jesusfigur am Wegekreuz beschädigt (Zeugenaufruf)

Zum wiederholten Male ist eine Jesusfigur an einem Wegekreuz im Wendelsheimer Weg in Ammerbuch-Poltringen beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurde die Figur, welche an dem Wegekreuz auf einer Höhe von etwa zwei Metern montiert war, vom Verursacher offenbar mit einem Werkzeug derart beschädigt worden, dass Teile der Figur abgetrennt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum aktuellen Fall aufgenommen, wobei auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Vorfällen seit dem Jahresbeginn geprüft werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 07472/9801-0 mit dem Polizeirevier Rottenburg in Verbindung zu setzen.

Bodelshausen (TÜ): Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden ist eine 34 Jahre alte Pkw-Mitfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag bei Bodelshausen. Eine 61-jährige alte Lenkerin eines VW Touran befuhr gegen 11.20 Uhr die B27 aus Richtung Hechingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Bodelshausen staute sich der Verkehr, was die Touran-Lenkerin zu spät bemerkte. Sie fuhr daraufhin auf einen vor ihr fahrenden Seat Leon auf. Die 34-jährige Mitfahrerin im Seat erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell