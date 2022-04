Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autos beschädigt

Übach-Palenberg (ots)

An der Albert-Schweitzer-Straße in Palenberg und an der Straße Am Bucksberg in Übach kam es in der Nacht zu Montag, 11. April, zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw. In Palenberg zerkratzten unbekannte Täter ringsum das betroffene Fahrzeug. In dem Fall in Übach beschädigten Unbekannte die Heckscheibe eines Pkw, welcher in einer Einfahrt stand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell