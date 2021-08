Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verdacht der Gewässerverunreinigung in Baunatal: Kasseler Kripo ermittelt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 8:50 Uhr, wurden dem Polizeirevier Süd-West durch eine Anwohnerin mehrere tote Fisch im Fluss "Bauna" im Bereich "An der Wassermühle" gemeldet. Die nach dort entsandte Streife konnte mehrere hundert tote Fische zwischen Baunatal-Guntershausen und der Ortslage Kirchbauna an der Wasseroberfläche treibend feststellen. Die genaue Anzahl kann noch nicht abschließend beziffert werden. Durch den Abwasserverband wurden vor Ort Gewässerproben entnommen. Eine Analyse dieser Proben soll nun Aufschluss über die Ursache des Fischsterbens geben. Die Beamten des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung. Hinweise auf eine konkrete Ursache haben sich bislang noch nicht ergeben.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell