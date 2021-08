Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum versuchten Tötungsdelikt in Wolfhagen-Viesebeck: In U-Haft sitzender 25-Jähriger tatverdächtig

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 18.08. und 19.08, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zum vergangenen Mittwoch in Wolfhagen-Viesebeck ist der Staatsanwaltschaft und der zu Aufklärung der Tat eingerichteten Soko Wolf der Kasseler Kripo ein Ermittlungserfolg gelungen. Im Zuge der fortgesetzten intensiven Ermittlungen, Auswertung von Beweismitteln und Vernehmungen besteht nunmehr ein Tatverdacht gegen den 25-jährigen Mann aus Wolfhagen, der wegen des Messerangriffs am vergangenen Donnerstag auf einem Feldweg in Wolfhagen bereits in Untersuchungshaft sitzt (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5000451 berichtet). Er muss sich nun auch wegen des versuchten Tötungsdelikts in Wolfhagen-Viesebeck verantworten.

Der 25-Jährige ist verdächtig, in der Nacht zum vergangenen Mittwoch an der Tür des Wohnhauses des 39-jährigen Opfers geklingelt und ihn anschließend mit einem Messer angegriffen zu haben. Eine Angehörige hatte den 39-Jährigen mit den lebensgefährlichen Schnittverletzungen gefunden und den Notruf gewählt. Die intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus führte dazu, dass sich der Zustand des Mannes später stabilisierte. Der Tatverdächtige und das Opfer sind sich persönlich bekannt. Das Motiv und der genaue Hintergrund der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

