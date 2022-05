Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Raub auf 42-Jährige in Bankfiliale ermittelt und in Haft (Baltmannsweiler/ES)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.01.2022/11.14 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Baltmannsweiler (ES):

Nach dem Raub auf eine 42-jährige Frau am 14.01.2022 in einer Bankfiliale in Baltmannsweiler ist es der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen durch umfangreiche Ermittlungen gelungen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 34-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war die Frau am Abend des 14.01.2022 im Vorraum einer Bankfiliale, um Geld abzuheben. Dabei wurde sie unvermittelt von einer maskierten männlichen Person angegriffen und unter Drohung weiterer Gewalt dazu gezwungen, von ihrem Konto Bargeld anzuheben und dieses an den Täter auszuhändigen. Eine sofort nach der Tat eingeleitete Fahndung nach dem zu Fuß flüchtenden Täter verlief zunächst ergebnislos. Intensive Ermittlungen führten nun auf die Spur des 34-Jährigen, dem der schwere Raub zur Last gelegt wird.

Der polizeibekannte deutsche Staatsangehörige, der zum Zeitpunkt des Ermittlungserfolgs eine Ersatzfreiheitsstrafe in anderer Sache in einem Justizvollzugskrankenhaus verbüßte, wurde am 20. Mai 2022 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend wieder in das Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. (sm)

