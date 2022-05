Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich Westerburg

Westerburg (ots)

Am 21.05.2022 um 01:39 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Westerburg in der Herborner Straße in Rennerod eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW durch. Beim Aussteigen des Fahrers fiel den Beamten Atemalkoholgeruch auf. Zudem schwankte der 30-jährige Fahrzeugführer aus Driedorf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem 30-jährigen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Am 21.05.2022 um 15:20 Uhr fielen einer Streife der Polizeiinspektion Westerburg im Industriegebiet in Hahn am See zwei Motorräder ohne Kennzeichen auf. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass es sich um nicht für den Straßenverkehr zulassungsfähige Stuntmotorräder handelt. Gegen den 23-jährigen Fahrer aus Driedorf und den 22-jährigen Fahrer aus Biebern wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

