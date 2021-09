Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am Montag, den 06.09.2021, gegen 11.25 Uhr, rangierte in der Bürgermeister-Osterloh-Straße eine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der Fahrbahn und stieß hierbei gegen den Zaun eines Anwohners. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

