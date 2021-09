Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - 18-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt

Schortens (ots)

Am Montagabend befuhr ein 18-jähriger Schortenser mit einem Motorrad den Loheweg (K93) in Richtung Sillenstede. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann verletzte sich hierbei schwer.

