POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Mainz und Ober-Olm

Mainz (ots)

Im Zeitraum vom 10.03 bis 13.03. kam es im Stadtgebiet Mainz zu fünf Einbrüchen, zwei fehlgeschlagenen Versuchen und zu einem weiteren Einbruch in Ober-Olm.

Am Donnerstag kam es um 23:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt. Eine Bewohnerin hörte ein Rumpeln und Rütteln. Als sie aus ihrer Wohnung schaut, sah sie einen jungen Mann mit schwarzer Jacke und heller Kapuze, der sich an der Hauseingangstür zu schaffen machte. Der junge Mann flüchtete anschließend unerkannt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf eine Baustelle in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Wie der/die unbekannten Täter sich Zugang zu der Baustelle verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen. Entwendet wurde verschiedenes Werkzeug mit fünfstelligem Wert.

In der gleichen Nacht wurde ebenfalls in der Mainzer Altstadt versucht in eine Bar einzubrechen. Der/die unbekannten Täter scheiterten jedoch am Aufhebeln eines Fensters und ließen dann von dem Einbruchsversuch ab.

Am Nachmittag des Samstags wurden in der Mainzer-Oberstadt und in Ober-Olm unabhängig voneinander drei Einbrüche in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern festgestellt. Es handelte sich um aufgebrochene Kellerverschläge aus Holzlatten. In allen drei Fällen wurde nichts entwendet. Die Tatzeiträume waren nicht näher einzugrenzen.

Samstagnacht wurden drei Lagerhallen in Mainz-Gonsenheim angegangen. In einer der Hallen wurde Werkzeug von niedrigem dreistelligem Wert gestohlen. Weiteres Stehlgut ist noch nicht bekannt.

Am Sonntag kam es zwischen 09:35 und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Souterrainwohnung in Mainz Hartenberg-Münchfeld. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Küchenfensters Zugang zu der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Was entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es um 01:36 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Genossenschaft in der Mainzer Oberstadt. Durch eine Zeugin wurden zwei Täter dabei beobachte, wie sie ein Fenster des aufhebelten und in das Gebäude einstiegen. Die beiden Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Auch hier muss das Stehlgut noch ermittelt werden.

In allen Fällen wurden die vorhandenen Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

