POL-OS: Osnabrück: Rauchentwicklung in der Johannisstraße am Dienstagabend

Osnabrück (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es an der Johannisstraße in einem Gebäude gegenüber der Goldstraße zu einer starken Rauchentwicklung, welche durch Passanten wahrgenommen wurde. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass im Keller des betroffenen Gebäudes ein Heizöltank platzte und es daher zu der enormen Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr und einen zuständigen Schornsteinfeger wurde die Heizung ausgeschaltet. Auch die Stromzufuhr wurde in dem entsprechenden Beriechen abgestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

