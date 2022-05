Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B28 ereignet. Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW Crafter aus Bad Urach kommend in Fahrtrichtung Metzingen. An der Einmündung der Uracher Straße bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 31-Jähriger seinen Ford Transit verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (sm)

Esslingen (ES): Fahrradunfall auf Gehweg

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer haben sich bei einer Kollision am Dienstagmorgen in der Schenkenbergstraße leicht verletzt. Der 44-jährige Mann und die 38 Jahre alte Frau fuhren gegen acht Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg in der Schenkenbergstraße und stießen, als sie sich begegneten, zusammen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. (sm)

