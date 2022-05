POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Strafverfahren für Radfahrer

Coesfeld (ots) - Vom Sparkassengebäude an der Schlaunstraße haben Unbekannte ein Stück Fallrohr aus Kupfer gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (20.05.22) und 7.55 Uhr am Samstag (21.05.22) verdrehten und knickten die Täter es solange, bis es letztendlich abriss. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

