Polizeidirektion Hannover

POL-H: Update zur Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht weiterhin 68-jährige Margitta D. und veröffentlicht neues Foto von dem Fahrrad

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Lahe sucht bereits seit dem 14.12.2021 nach einer 68 Jahre alten Frau. Sie verließ am Nachmittag ihr Zuhause in einem Laher Wohngebiet mit einem Pedelec. Seitdem fehlt von der Seniorin jede Spur (wir haben berichtet). Nun veröffentlicht die Polizei ein Foto von einem Fahrrad (Vergleichsmodell) in der Hoffnung, dass sich Zeugen an die Frau mit dem Pedelec erinnern können und sich bei der Polizei melden.

Seit Mitte Dezember läuft eine umfangreiche Suche, an der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde beteiligt waren. Allerdings war sie erfolglos. Da die Seniorin sämtliche persönliche Gegenstände wie Scheckkarte, Versichertenkarte, Führerschein, Handy sowie Bargeld nicht mitgenommen hat, können die Ermittler nicht ausschließen, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Bei dem nun veröffentlichten Foto handelt es sich um ein Vergleichsmodell eines Damen-Elektrofahrrads der Marke Kalkhoff, grau/weiß lackiert. Im Original ist, anders als auf dem Foto, auch der Vorderreifen schwarz, also nicht weiß abgesetzt. Auffällig ist zudem eine rote Klingel.

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /nash, nzj

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5102776

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell