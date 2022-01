Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 91-Jähriger wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Freitag, 21.01.2022, einen vermissten Senior gefunden. Der 91-Jährige, stark demente Mann wurde im hannoverschen Georgengarten angetroffen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Der Senior war am Donnerstagmorgen in Hannover-Mitte nach dem Besuch einer Arztpraxis zunächst spurlos verschwunden (wir berichteten).

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden

