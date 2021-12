Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruchversuch über das Dach.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen (18.-20. Dezember 2021) in den Marktkauf an der Grevenmarschstraße einzudringen. Sie verschafften sich Zugang zum Dach des Marktes und schnitten ein Loch hinein. In den Markt gelangten die Einbrecher nicht. Möglicherweise fühlten sich die Täter auch gestört. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell