Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mercedes gestohlen.

Lippe (ots)

Autodiebe stahlen zwischen Freitag- und Sonntagabend (17.-19. Dezember 2021) einen auf dem Kundenparkplatz des "Aldi-Marktes" in der Langen Straße abgestellten Mercedes Benz der C-Klasse. An dem schwarzen Wagen im Wert von zirka 6.000 Euro waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Gütersloh (GT) angebracht. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell