Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brand in ehemaligem Bordell.

Lippe (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am frühen Sonntagmorgen zu einem leer stehenden Gebäudekomplex an der Augustdorfer Straße ausrücken. In dem Teil eines ehemaligen Bordells brannte es gegen 2:30 Uhr in einem Zimmer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden an dem Gebäude, das in absehbarer Zeit abgerissen werden soll, kann noch nicht beziffert werden. Möglicherweise wurde der Brand von Personen verursacht, die sich unbefugt in dem Gebäude aufhielten. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231/6090.

